Sampdoria-Inter Women 0-2 | buona la prima | bella vittoria LIVE

(Di domenica 17 settembre 2023)è l’incontro valido per lagiornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo stadio ‘Silvio Piola’ di Vercelli.0-2: RILEGGI ILOttimo esordio dell’, che vince 0-2 contro lagrazie alle reti di Pedersen e Cambiaghi. Dominio nel primo tempo e gestione nella ripresa 93? FINISCE QUI: L’VINCE ALL’ESORDIO 0-2 90? Assegnati tre minuti di recupero 84? Sostituzione in casa, esce Thogersen e dentro Merlo 83? C’È ANCHE CETINJA: Riscalda i ...

Sampdoria Women, infortunio per Cuschieri: ecco cosa è successo durante il match contro l’Inter Si ferma Rachel Cuschieri nel match Sampdoria-Inter Women! Al minuto 68 di gioco, la blucerchiata si è a ...Appuntamento alle 18 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli per la prima giornata di Serie A femminile delle Inter Women, che affrontano la Sampdoria. Ecco la live dell’incontro. 22' ANCORA INTER- Kar ...