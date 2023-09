'Nordla vera autonomia', si legge sullo striscione che e' stato poi rimosso poco prima che matteoterminasse il suo intervento. Islam:, da guardare con attenzione se resta ...Lo ha dettodal palco del raduno leghista a Pontida, aggiungendo:"La Lega si fa garante che questo governo durerà tutti e 5 gli anni". "determinati e destinati a vincere in Italia e in ...Pontida, 17 settembre 2023 "determinati e destinati a vincere in Italia e in Europa". Così il leader della Lega, Matteo, dal palco di Pontida 2023. Fonte video: Lega

Salvini: "Siamo determinati a vincere in Europa" La7

Salvini a Pontida: «Giorgia sull'immigrazione sta facendo miracoli. Siamo per lo stesso obiettivo» Corriere della Sera

AGI/Vista - "Siamo determinati e destinati a vincere in Italia e in Europa". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Pontida 2023. Fonte video: Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...Pontida, Salvini «Le Pen rappresenta l’Europa che vogliamo». «Con Meloni obiettivo e destino comune», ha detto poi il segretario della Lega.