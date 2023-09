Salvini - Le Pen | summit reazionario all' insegna della xenofobia e del menefreghismo climatico

(Di domenica 17 settembre 2023) Unall', del rifiutotransizione ecologica nel nome del dio denaro e dell'anti - europeismo in salsa (pseudo) nazionalista, vise le pulsioni padane e ...

...sbagliata di invitare Marine Le, un personaggio legato in maniera inestricabile al centralismo e alla vecchia ostilità della destra verso le autonomie e i diritti dei popoli, Matteoha ...L'intervento di Marine Le: Un'Alleata e un'Amica Matteoha poi introdotto Marine Le, definendola non solo un'alleata ma anche un'amica nei momenti di gioia e difficoltà. Nel suo ...E se dovremmo scegliere tra Macron e Le, non avremo nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le', ha detto ancora. 'Noi difendiamo i nostri popoli contro l'ondata migratoria oggi ...

Marine Le Pen a Pontida: “In lotta per le libertà e per la patria”. Poi in italiano: “Viva il Capitano”. Salv… la Repubblica

Pontida, Salvini aderisce alla dichiarazione dei popoli presentata da Le Pen Il Tempo

Domenica 17 Settembre, a Pontida, Matteo Salvini e Le Pen sanciscono un patto di alleanza per il futuro dell'Europa ...“Con la scelta sbagliata di invitare Marine Le Pen, un personaggio legato in maniera inestricabile al centralismo e alla vecchia ostilità della destra verso le autonomie e i diritti dei popoli, Matteo ...