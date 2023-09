Salvini lancia la campagna con Le Pen Su Meloni | Non ci divideranno

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 settembre 2023) “Marine Le Pen contro tutto e contro tutti rappresenta il primo partito di Francia. Tra Macron e Le Pen non abbiamo alcun dubbio: tutta la vita Marine”. Matteosale sul palco dopo la leader del Rassemblement National per chiudere il raduno della Lega di Pontida (100mila presenti, secondo il partito). Poi insieme si fermano a pranzo a pochi passi dal pratone, tra panino con la salsiccia e formaggi, e ragionano su un maxi evento internazionale da organizzare entro la fine dell'anno con la partecipazione di tutti i partiti alternativi alla sinistra, che il leader leghista propone di fare in Italia. L'emergenza migranti resta il tema dominante nella giornata clou della kermesse del Carroccio. Dall'altra parte del Paese, a Lampedusa, la premier Giorgiaè volata in visita con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. ...