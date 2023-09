Salvini e Le Pen rinsaldano l' intesa a Pontida | Ogni mezzo per bloccare l' invasione VIDEO

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, esprime sostegno pieno alla Lega e mette in guardia l'Italia e l'Europa dalla "ondata migratoria oggi organizzata". Intervenendo al raduno di, Le Pen ha elogiato l'operato di Matteoper come fronteggiò il tema dei migranti da ministro dell'Interno. "Eravamo orgogliosi della Lega e diquando difendeva i porti. Aspettiamo con il vostro successo che quel momento torni per l'Italia ma anche per la Francia, perché - ha affermato Le Pen dal palco del raduno - guai a quei leader che non si rendono conto dei segnali di allarme che rappresentano i massicci arrivi a Lampedusa. Guai a quei popoli i cui leader non prendono immediati provvedimenti per far fronte a questa sfida gigantesca, e a quelli che per giustificarsi dicono che non c'è alternativa. Voi avete ...

