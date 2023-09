: 'Io e Giorgia stesso obiettivo, non ci divideranno' 'Io oggi qua e Giorgia a Lampedusa sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo ...Così il segretario della Lega Matteosul palco dipresentando la leader del Rassemblement National prima del suo intervento. Fonte video: LegaAGI/Vista - "Eravamo orgogliosi della Lega e diquando difendeva i porti. Aspettiamo con il vostro successo che quel momento torni per l'... apre il suo intervento dal palco di. Fonte ...

Salvini a Pontida ricorda Berlusconi: "Grande amico della Lega"

"Today Giorgia in Lampedusa and me here are the synthesis of the same goal and of a joint destiny," Salvini said at Pontida. "They won't succeed in dividing us. "We have different cultures and ...(Agenzia Vista) Dopo l'omaggio a Roberto Maroni, Matteo Salvini ha tenuto a ricordare "qualcuno che a Pontida non è mai venuto, non era un uomo della Lega ma era sicuramente un amico della Lega: ...