Salvini a Pontida | Io e Giorgia | stesso obiettivo Non ci divideranno

(Di domenica 17 settembre 2023) "Io oggi qua ea Lampedusa sono la sintesi di unoe destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince": così il leader della Lega, Matteo, nel corso del suo intervento ain cui ha fatto il punto sulla tenuta del governo allontanando le ipotesi di tensioni tra alleati. Presente Marine Le Pen, leader del Rassemblement National: "È un'alleata ma soprattutto un' amica nei momenti di vittoria e difficoltà, e non abbiamo mai cambiato opinione", ha detto

ha poi ribadito che "Matteo ae Giorgia a Lampedusa sono la sintesi di un obiettivo e di un destino comuni. Non riusciranno a dividerci". "Provino a dire che questa splendida, ...Dall'altra, che si ritrova acon marine le pen. La verità è che meloni esono più impegnati a soffiarsi gli elettori a destra che a trovare risposte alle urgenze delle persone.Lo ha gridato dal palco di, il raduno della Lega, il leader Matteo, ribadendo che "utilizzeremo qualsiasi mezzo, tecnologico e democratico, per fermare questa invasione". L'altra ...

"Dureremo 5 anni, non ci divideranno". L'orgoglio di Salvini dal palco di Pontida ilGiornale.it

Marine Le Pen a Pontida per la festa della Lega: “Viva il Capitano”. Salvini: “Governo durerà 5 anni”. E manda ‘bacioni’ a Richard Gere in vista del processo Open Arms.I volti di Matteo Salvini e Marine Le Pen sono stampati sulla t-shirt che indossa Silvana Cogliati, gagliarda milanese, ottantasei anni, da trentaquattro nella Lega: "Sono venuta per la Le Pen. E' un ...