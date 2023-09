Salto con l’asta | Duplantis record a 6 | 23

Lo svedese migliora il suo primato Un nuovo record del mondo arriva nell'asta ad Eugene per la Diamond League. Lo svedese Armand Gustav Duplantis, detto Mondo, ha superato i 6,23 metri migliorando il suo stesso record.La gara di Rieti nell'ambito dei Campionati Regionali Allievi,la maglia della Studentesca Rieti Andrea Milardi l'ha anche vintala misura di 7.32 . Tutt'altro che undi livello ...... a stupire nell'ambiente bianconero è undi qualità a livello mentale. 'L'anno scorso è stato ... Ora siamo più arrabbiati, abbiamo dei conti in sospeso,questa unità del gruppo possiamo ...

Armand Duplantis ha migliorato per la settima volta il primato nel salto con l'asta, portandolo a 6,23m. Nei 5000m femminili Gudaf Tsegay ha invece sfiorato l'abbattimento del muro dei 14', terminando ...L’iniziativa in contemporanea in tre località italiane. Tanti gli appassionati e praticanti al Porto Turistico di Roma e in Piazza del Comune ...