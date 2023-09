Salernitana-Torino | Juric | “Campionato tosto | domani Ilic e Vojvoda out Zapata non è arrivato per giocare a due punte”

(Di domenica 17 settembre 2023) Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match della quarta giornata di Serie A in programmaalle ore 18:30. Il tecnico del Toro ha ritrovato la rosa al completo dopo la sosta, visto che diversi giocatori sono stati impegnati con le rispettive nazionali: “non ci saranno, sono tornati con qualche problema fisico. Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto,sarà una battaglia contro una squadra che gioca bene – spiega– Sarà un, vediamo squadre che faticano e altre che fanno meglio del previsto. Abbiamo vinto all’ultimo con il Genoa e sembrava di doversi vergognare, ma invece sono una squadra molto buona.” A ...

"Le due punte non mi piacciono". Domani c'èe l'allenatore granata sgombera subito il campo dai dubbi: gioca solo Zapata in attacco. L'ex dell'Atalanta si prenderà sulle spalle tutto il peso delle responsabilità di un ...... il tecnico del, Ivan Juric, esclude la possibilità di passare al tandem d'attacco. "Domani non ci saranno Vojvoda e Ilic - annuncia l'allenatore alla vigilia del posticipo con la-...Commenta per primo Durante la conferenza stampa in vista della gara contro la, il tecnico delIvan Juric ha parlato anche dell'affare che ha portato in granata Duvan Zapata: 'Poche squadre giocano con due attaccanti, forse cinque in tutta Europa, e cambia ...

Sanabria Torino – A poche ore dalla sfida di domani sera, lunedì 18 settembre, sul campo della Salernitana, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia, ...Boulaye Dia, centravanti in forza alla Salernitana, è atteso nella giornata di oggi in ritiro per rimettersi a disposizione di Paulo Sousa ...