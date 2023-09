(Di domenica 17 settembre 2023) La traversata del deserto è stata lunga 434. Carloshato la suadi meritata gloria nella umida notte di. 434 lune sono passate dal successo in Austria di Leclerc n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ma questa volta no, la Ferrari vince condopo aver preso la pole e difeso la prima posizione con un'intelligenza senza eguali. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta ...È un pilota che si conosce bene, questo Carlos. Che sa quello che vuole, dal suo presente e ... con la semplicità di uno che ama il posto in cui si, certo, ma che non ha radici profonde da ...Le qualifiche hanno visto la Ferrari conquistare la seconda pole position consecutiva con Carlos, dopo quella ottenuta a Monza. Lo spagnolo siin prima fila sulla griglia di partenza ...

Sainz trova la sua oasi a Singapore. La Ferrari torna a vincere dopo 434 giorni Il Foglio

Urlo Ferrari, Sainz pole a Singapore! Terzo Leclerc, disastro Red Bull Tuttosport

L'ultima volta era stato con Leclerc, in Austria. Era il luglio del 2022. Stavolta la rossa esulta col suo pilota spagnolo che, dopo aver ottenuto la pole, difende la prima posizione con un'intelligen ...Carlos Sainz ha definitivamente legittimato la sua vittoria a Singapore con la gestione degli ultimi concitati giri, quando i due piloti Mercedes, Russell e Hamilton, più veloci con le gomme più ...