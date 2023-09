Sainz conosce i suoi polli | «Spero che Leclerc faccia gioco di squadra»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 settembre 2023)fa la pole position a Singapore nelle prove in cui Verstappen è finito undicesimo, conterzo. Ferrari quindi in prima e in seconda fila. Ma lo spagnolo giustamente mette le mani avanti dopo quello chegli ha fatto passare a Monza. Scrive Umberto Zapelloni sul Giornale:, così come a Monza, è stato perfetto. Lo è stato in ogni sessione del weekend con una sicurezza impressionante mentre nel giro finaleha commesso un piccolo errore, proprio nelle curve finali. Settantanove millesimi non sono nulla, equivalgono a 8 centimetri sul giro di pista di Singapore, ma sono la differenza tra chi è andato a dormire felice e chi è andato a nanna rosicando ancora come un matto. «Su questa pista con curve secche e non prolungate la nostra SF23 va bene. Sul passo gara Mercedes è ...