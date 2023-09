Sabotaggio del Nord Stream | gli inquirenti tedeschi cercano i colpevoli in Ucraina

(Di domenica 17 settembre 2023) Per trovare idell’operazione didel gasdotto, avvenuta un anno fa, le autorità tedesche stanno seguendo la pista. Gli sviluppi dell’inchiesta sono stati riferiti al pubblico dal celebre giornale Der Spiegel in collaborazione con il canale televisivo ZDF. A quanto pare, gli indizi accumulati dalla polizia tedesca portano dritti in. Le indagini della polizia tedesca Le tracce di un coinvolgimento diretto di agenti ucraini negli atti didel gasdotto si sono accumulate nel corso degli ultimi mesi. Il servizio dei mediaha rivelato le conclusioni tirate dal Bundeskriminalamt (BKA), l’Ufficio federale di polizia criminale, e dalla Bundespolizei (BPOL), la polizia federale. Secondo le ...

Curiosità: Il sabotaggio è un atto compiuto generalmente in maniera nascosta allo scopo di recare danno a un'organizzazione politica, militare o civile attraverso manomissioni, ostruzionismo, danneggiamenti o distruzioni. Può essere finalizzato anche a turbare il normale svolgimento del lavoro all'interno di un'azienda, come atto di rappresaglia contro il datore di lavoro, attraverso il danneggiamento o la distruzione dei mezzi e dei locali destinati alla produzione e, per estensione, in ambito bellico, si intende ogni azione volta a recare danno a mezzi e impianti o intralciare la gestione delle attività del nemico.

Il 19 settembre le forze armate armene di stanza nella regione del Karabakh in Azerbaigian hanno fatto ricorso a una serie di provocazioni militari su larga scala e attacchi terroristici. In seguito a ...(ANSA) - MOSCA, 19 SET - I separatisti filo-armeni del Nagorno-Karabakh hanno affermato che le forze azere stamane "hanno violato il regime di cessate il fuoco lungo tutta la linea di contatto lancian ...