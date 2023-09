Russel Brand | accuse di stupro e violenze | cosa risponde l’attore di ‘Rock of Ages’

Leggi su dilei

(Di domenica 17 settembre 2023) Una tempesta mediatica travolge: il comico britannico, ex marito di Katy Perry, è stato accusato di, aggressioni sessuali ed abusi emotivi da quattro donne differenti. I fatti si sarebbero svolti in un periodo di sette anni, che va dal 2006 al 2013. Il diretto interessato non ci sta, e sui social pubblica un video in cui replica a muso duro a tutte le: ledelle vittime Violenza sessuale, abusi emotivi e: queste lemosse ale comicosecondo un’indagine congiunta del Sunday Times, del Times e di Channel 4 Dispatches. Sarebbero ben 4 le donne ad aver subito aggressioni ...