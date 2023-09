Rugby | Mondiali 2023 | il Sudafrica passeggia sulla Romania

(Di domenica 17 settembre 2023) La seconda domenica iridata è iniziata in Francia a Bordeaux, dove ilha affrontato la. Matchcarta senza storia, con gli Springboks nettamente favoriti, anche vista la pesante sconfitte dei rumeni all’esordio con l’Irlanda. E sul campo non ci sono state sorprese. Parte spingendo il, che vuole subito dare un segnale all’Irlanda e dopo un paio di folate non concretizzate è Cobus Reinach ad andare oltre dopo tre minuti di gioco per il 5-0, con l’ennesimo calcio sbagliato in questo Mondiale per gli Springboks. Tutto troppo facile per ile al 7’ arriva subito la seconda meta, questa volta con Makazole Mapimpi che incrocia, passa e schiaccia per il 12-0. E Reinach si concede il bis dopo nove minuti in un match virtualmente già chiuso e punteggio sul 19-0. E il ...

... vorrebbe dire poter continuare a sognare i quarti, nella storia raggiunti due volte: nell'... Il Paese, grazie al, in passato ha celebrato giornate di festa nazionale - come quando la ...

Non battono i Wallabies dal 1954, ma stavolta sembra possibile. Dopo la crudele sconfitta col Galles, i Flying Fijians cercano il colpo grosso con in palio i quarti di finale ...La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia oggi, domenica 17 settembre: saranno 3 i match in programma. Alle ore 15.00 si giocherà Sudafrica-Romania, poi alle ore 17.45 sarà la volta di Au ...