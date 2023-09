Rugby | Mondiali 2023 | colpaccio Fiji! Battuta l’Australia e corsa playoff riaperta

(Di domenica 17 settembre 2023) Era il big match di giornata e Australia-Fiji non ha deluso le aspettative. Era un match da (forse) dentro o fuori per le Fiji, dopo il ko subito con il Galles, ma i figiani hanno confermato le belle cose viste con i britannici e si sono imposti sul. Ora laè apertissima, conche si trova spalle al muro. Parte subito in attacco, con le Fiji molto fallose e dopo 3 minuti va sulla piazzola e 3-0 con il calcio di Ben Donaldson. Prova a reagire la squadra figiana, ma il gioco è molto spezzettato e non si concretizzano le folate. Al 12’ fallo australiano e sulla piazzola va Kuruvoli e va tra i pali per il 3-3. Grande equilibrio tra due squadre che giocano senza paura, alternando attacchi decisi a ottime azioni difensive. Si arriva, così, al 21’ quando un ...

Mondiali di rugby, le partite di oggi Sky Sport

Australia - Fiji (15-22) - Rugby Rugby World Cup la Repubblica

La seconda domenica iridata è iniziata in Francia a Bordeaux, dove il Sudafrica ha affrontato la Romania. Match sulla carta senza storia, con gli Springboks nettamente favoriti, anche vista la pesante ...Non battono i Wallabies dal 1954, ma stavolta sembra possibile. Dopo la crudele sconfitta col Galles, i Flying Fijians cercano il colpo grosso con in palio i quarti di finale ...