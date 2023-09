Rugby | l’Inghilterra batte il Giappone per 34-12 e va in testa alla Pool D dei Mondiali

(Di domenica 17 settembre 2023) Si chiude la seconda giornata della Coppa del Mondo 2023 di: l’ultimo match in programma, valido per laD, vedevincere e centrare a tempo scaduto il bonus offensivo conto il, battuto per 34-12. Inglesi inclassifica con 9 punti, poi Samoa econ 5 ed infine Argentina e Cile a 0. Samoa ed Argentina, però, hanno già osservato il turno di riposo. Nel primo tempo la sfida resta a lungo in bilico: Ford al 4? la sblocca dpiazzola, ma al quarto d’ora Matsuda firma il pareggio, prima di siglare, ancora da piazzato, il sorpasso al 23?. Gli inglesi rispondono subito ed al 24? la meta di Ludlam trasformata da Ford vale il 10-6. Lo stesso Ford sbaglia un piazzatomezz’ora e Matsuda ...

Leggi anche Figi spinte da un intero popolo: in campo con'Australia per fare la storia'Irlanda non fa sconti. Il Galles vince, bene anche le Samoa Leggi i commenti: tutte le notizie 17 ...... oltre che un clamoroso successo a Twickenham sull', ...della franchigia dei Fijian Drua che disputa il Super: sono ... esperto pilone dei Wallabies Le prospettive Peccato per'...... chi si aggiudicherà la vittoria'appuntamento è per le ore 21.per seguire in diretta tv e streaming la partita- ...la partita- Giappone della Coppa del Mondo 2023 di...

Rugby - Rugby World Cup 2023: la preview di Inghilterra-Giappone OnRugby