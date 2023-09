Rosy Chin e quel tavolo per Fedez e Chiara Ferragni | il retroscena sul suo ristorante

(Di domenica 17 settembre 2023)sono attualmente al centro del gossip per via di un “botta e risposta” a distanza con Giulia De Lellis (che troverete qui). I Ferragnez sono “protagonisti” anche del Grande Fratello per via di una soffiata di Dagospia che riguarda, attuale concorrente del reality show.per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

I Ferragnez sono "protagonisti" anche del Grande Fratello per via di una soffiata di Dagospia che riguarda, attuale concorrente del reality show.: quel tavolo per Fedez e Chiara ...Carmen Russo e le parole suManca poco alla terza puntata del Grande Fratello , che andrà in onda domani in prima serata su Canale 5 . A commentare il cast della nuova edizione ci ha ...Prosegue il grande caldo e con lui anche i gossip più bollenti. Dall'estate infinita di Alessia Marcuzzi alle esternazioni piccanti della chef cineseal Grande Fratello. E poi divorzi, divorzi, divorzi! Alessia Marcuzzi scatenata a Capri Prosegue l'estate vacanziera di Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Boomerissima non vuole proprio ...

L'opinione di Arnold Cardaropoli su Rosy Chin - Mediaset Infinity Grande Fratello

Rosy Chin, concorrente del Grande Fratello, riserva ogni sera un tavolo nel suo ristorante ai Ferragnez. Rosy Chin è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Secondo alcune ...Il caldo estivo non molla la presa sull'Italia e i gossip non mancano. I protagonisti di questa settimana Alessia Marcuzzi, Rosy Chin, Hugh Jackman e Vittoria Ceretti ...