Roma Termini | trovato cadavere sui binari

Il corpo senza vita di un uomo di 64 anni, di nazionalità ghanese , è stato trovato sui binari della stazione. Al momento non si esclude l'ipotesi che l'uomo sia stato investito da un treno . Sull'episodio indaga la polizia. La circolazione dei treni è rallentata nella stazione. Continua a ...Attenzione ai passeggeri in partenza o in arrivo alla stazionedi: ritardi, cancellazioni e treni sospesi a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari. La segnalazione ...AGI - È un cittadino del Ghana di 64 anni l'uomo trovato morto sui binari della stazionedi. Sul posto la polizia di stato. Secondo quanto si apprende, l'uomo potrebbe essere morto in seguito ad un investimento. Le indagini sono in corso. La circolazione dei treni nella ...

