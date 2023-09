Roma | si lavora al rinnovo di Bove

Per non parlare poi dello smog, per chiall'aperto come noi l'aria, in questa zona, è ... osserva l'assessore alla Mobilità della giunta diCapitale Eugenio Patanè. "Stiamo monitorando la ...Mattia Trabalza: un artista in ascesa Nato nel 1996 a Foligno, Mattia Trabalza vive etra la sua città natale e. Dopo aver conseguito un Diploma Triennale in Arti Multimediali e ...Il dirigente scolastico ravennate ha lasciato l'incarico al liceo artistico e oraal ministero dell'Istruzione dove si occupa ora di internalizzazione. E stato tra i primi in ... Ora è aper ...

Roma: lavoro per 24 addetti all'informazione Ti Consiglio

Comune di Roma senza dipendenti, ne mancano 9mila. La città a ... RomaToday

Un lavoro che stiamo facendo con i vigili urbani ... "E' chiaro che in una città come Roma, finire imbottigliati nel traffico è una circostanza all'ordine del giorno, però con questi lavori si sta ...I porci comodi: la nuova frontiera della prostituzione. Inganni, dubbi e ricatti nella Capitale. Un viaggio fra trasgressione e necessità. Il display si illumina, è lui. Il cuore si ferma: mille pensi ...