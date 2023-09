Roma | la Big Joya pronta per l' esordio show

(Di domenica 17 settembre 2023)- La coppia scalda i motori, i tifosi scaldano la voce per l'all'Olimpico della Big. Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono pronti per la loro prima gara insieme , il debutto dei due ...

- La coppia scalda i motori, i tifosi scaldano la voce per l'esordio all'Olimpico dellaJoya. Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono pronti per la loro prima gara insieme , il debutto dei due ...... perché l'Empoli è l'unica squadra ad aver fatto peggio dei giallorossi (zero punti e zero gol segnati) e perché senza una vittoria la situazione delladiventerebbe materia caldissima. E poi ...Alle 18 i riflettori sono tutti puntati allo Stadio Artemio Franchi, dove si disputerà ilmatch ... Da non perdere il posticipo serale dove all'Olimpico laospiterà l' Empoli e cercherà il ...

La coppia si prepara per la prima Mou può contare su un reparto offensivo da 953 gol complessivi: Azmoun, Belotti ed El Shaarawy vogliono aiutare la squadra ...ROMA Era la coppia che l'anno scorso Marotta sognava per l'Inter. Oggi è Mourinho a godersela. Il nove e il dieci, il gigante e il bambino, il carro armato e il genio, la forza e ...