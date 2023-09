Leggi AncheRai taglieggiato da una escort: ricatto da oltre 100mila euro Un'amicizia nata online IlRai e Adina Manolache si sono conosciuti online, sul sito 'BakekaIncontri'. In poco tempo ...Nel settembre 2022, a, un vice questore medico della Polizia risultava indagato per aver ... Così undall'immagine progressista come Luca Montezemolo , che con la famiglia gestisce Charme ......di incontrare persone simili nei locali dio in qualsiasi altro ambito. Chiunque può finire nel mirino di chi fa truffe per 'professione'". Quando la donna è arrivata a ricattarlo, il...

Roma, il manager Rai ricattato da una escort: "Mi sento a pezzi, ma occorre non avere paura e denunciare" TGCOM

Roma, manager della Rai ricattato da una escort: la donna si fa versare centomila euro Corriere Roma

Rai ed escort, binomio forzato da quando un top manager è finito nella trappola: l’uomo torna a parlare dopo il raggiro. Un dirigente Rai finisce nella bufera e torna attuale un termine per molti scon ...Il giovane centrocampista giallorosso si appresta a prolungare la sua avventura nella Capitale: la situazione contrattuale Concluso il periodo del calciomercato, la Roma si sta ora concentrando sui ri ...