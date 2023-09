Roma-Empoli | Zanetti non parla Il ds Accardi | “Chiediamo scusa ai tifosi | riflessioni sul tecnico”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) “Voglio assumermi le responsabilità, dispiace per iche ci hanno sostenuto fino alla fine.? In questo momento la responsabilità non è solo dell’allenatore, ma è di tutti. Ci prenderemo del tempo per le, ma questo non vuol dire chenon sarà l’allenatore. La squadra sta fornendo prestazioni al di sotto delle nostre aspettative e dei nostri obiettivi”. Lo ha detto il direttore sportivo dell’Pietrodopo la pesante sconfitta per 7-0 contro laall’Olimpico. Zero punti e zero gol fatti per gli azzurri nelle prime quattro gare: “La squadra non riesce a riprodurre in partita quel che fa vedere in allenamento – spiega ai microfoni di Dazn -. Vedo tanta determinazione e voglia di migliorarsi. C’è un aspetto emotivo da parte ...