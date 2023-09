Roma-Empoli | Mourinho vuole tre punti | pronto il duo Dybala-Lukaku?

(Di domenica 17 settembre 2023) Il mese di settembre procede spedito senza troppi intoppi, dopo la conclusione della sessione estiva di calciomercato. Tramite prestiti, acquisti e cessioni il volto dei migliori club è mutato drasticamente, con l’obiettivo raggiunto dell’assetto definitivo. Tuttavia ad attirare l’attenzione dei tifosi, vi è anche la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori per i match della Serie A 2023/2024. Uno dei prossimi match è quello tra, sotto l’algida guida dei mister José, in cui è possibile il debutto del duo. Tale tête-à-tête avrà luogo oggi, domenica 17 settembre, alle 20:45. L’allenatore giallorosso è alla ricerca dei tre. Ma quale sono i presupposti per affrontare il club toscano? Scopriamolo ...

Cambio dell'ultim'ora in vista di: questa sera la sfida in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico di RomaLava a caccia della prima vittoria stagionale dopo le sconfitte con Verona e Milan e il pareggio al ...è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming. Fa un effetto strano vedere laal terzultimo posto in ...Alle ore 20:45 in campo all'Olimpico la partita di Serie A traed, le probabili formazioni Alle ore 20:45 in campo all'Olimpico la partita di Serie A traed, le probabili formazioni.(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'...

Probabili formazioni di Roma-Empoli Sky Sport

Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia della partita contro l'Empoli all'Olimpico, in merito alle condizioni del difensore centrale inglese. Sugli altri giocatori: "In questo ...I giallorossi, ancora fermi ad un punto, sfidano il fanalino di coda Empoli nella 4^ giornata di Serie A La Roma, dopo un avvio di stagione complicato, è ancora alla ricerca della prima vittoria in qu ...