Roma-Empoli | Mourinho | “Dybala e Lukaku titolari”

Leggi su seriea24

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) – Pauloe Romeluin, in programma domani per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Lo annuncia il tecnico giallorosso José, a caccia della prima vittoria dopo le prime 3 giornate in cui laha raccolto solo un punto. “Pellegrini è out, Smalling per me è fuori ma delle volte può succedere che possa recuperare all’ultimo almeno per la panchina. Giocherannodall’inizio. Dobbiamo gestire bene la gara, prendere qualche rischio. Saranno tutti convocati. Romelu quando è arrivato qui prima del Milan non era in una condizione drammatica, ha avuto molta attenzione con il suo corpo”, dice snocciolando nomi e bollettini medici. “Renato, Paredes sono ...