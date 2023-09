Roma-Empoli LIVE 5-0 | Cristante con un missile da fuori

(Di domenica 17 settembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,edsi affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.4-0: sintesi e moviola 1? – Inizia la partita. 2? – GOL della. La sblocca dal dischetto Dybala. 8? – GOL della. Raddoppia Renato Sanches con un colpo di testa. 14? – Tiro di Lukaku da, blocca Berisha. 35? – GOL di. Il centrocampista sfrutta la sponda di Lukaku e chiude la partita. 46? – Inizia il secondo tempo. 48? – Ci prova Cambiaghi con una fuga sulla sinistra, ma il suo ...

Roma-Empoli, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

ROMA-EMPOLI STREAMING GRATIS – La sosta per le Nazionali è giunta al termine ed è tornata la Serie A con la quarta giornata. A chiudere il programma della domenica sarà la partita tra la Roma e ...Dybala da record in Serie A: la statistica riguarda anche la Juventus. I dettagli dopo i gol in Roma Empoli ...