Roma Empoli | le probabili formazioni

(Di domenica 17 settembre 2023) Alle ore 20:45 in campo all’Olimpico la partita di Serie A traed, leAlle ore 20:45 in campo all’Olimpico la partita di Serie A traed, le(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho(4-3-3): Berisha; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz; Fazzini, Grassi, S. Bastoni; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti

Olimpico tutto esaurito per il debutto della coppia d'attacco formata da Dybala e Lukaku: ecco la probabile formazione di Mourinho per la sfida di questa sera (20.45) trae ...... Milan* 9, Lecce 7, Napoli* 7, Atalanta 6, Verona 6, Genoa* 4, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Lazio* 3, Sassuolo 3, Monza 3, Salernitana 2, Udinese 2,1, Cagliari 1,0. *...Cristante nella probabile formazione diEmpoliAl rientro dalla sosta per la nazionale, laaffronterà l'in un match che i giallorossi non possono assolutamente fallire dopo il ...

Probabili formazioni di Roma-Empoli Sky Sport

Roma-Empoli dove vederla in Tv e in streaming: dirette Tv e streaming a cura di DAZN che detiene l'esclusiva della partita dell'Olimpico ...Cristante nella probabile formazione di Roma Empoli Al rientro dalla sosta per la nazionale, la Roma affronterà l’Empoli in un match che i giallorossi non possono assolutamente fallire dopo il ...