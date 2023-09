Roma-Empoli | le formazioni ufficiali

(Di domenica 17 settembre 2023), partita che si giocherà questa sera aper chiudere la domenica della 4 giornata di campionato all’Olimpico. Partita molto delicata per la posizione in classifica dei entrambe le squadre. Non perchè non ci sia tempo per raddrizzare la posizione, il tempo c’è. Preoccupano più che altro le possibili ripercussioni su squadra e allenatori, vista la situazione:ultimo a 0 punti,penultima con un pareggio alla prima giornata e due sconfitte consecutive. Lavuole ripartire e questa sera potrà schierare per la prima volta l’attesa coppia Dybala-Lukaku. Questa dovrebbe essere la coppia principale che deve guidare laverso gli obiettivi stagionali. Questa è la prima partita che i due ...

Commenta per primo Leonardo Spinazzola , esterno della, ha parlato a Dazn prima della gara con l': 'Lukaku Ha potenzialità per farcela anche da solo (ride, ndr). Basta mettergli la palla lì, salta due giocatori e segna. È bello avere ...Commenta per primo Pietro Accardi , direttore sportivo dell', è intervenuto a Dazn prima della sfida con la: 'Juve,e poi l'Inter: c'è l'ambizione di vedere undiverso Sì, ce lo aspettiamo. Abbiamo lavorato due settimane e oggi ci aspettiamo una squadra diversa. Destro titolare Ha avuto l'opportunità ...Commenta per primo José Mourinho , allenatore della, è intervenuto a Dazn prima della sfida con l': 'Non so a che punto siamo, ma so per certo che non siamo vicini al nostro potenziale. Questa squadra può crescere tanto. Tiago Pinto ha ...

Nei minuti che precedono Roma-Empoli ha parlato Leonardo Spinazzola, concentrandosi sull'importanza di Romelu Lukaku ...Il terzino giallorosso: "Basta passargli il pallone, è il bello dell'avere a disposizione in squadra questi calciatori nel reparto offensivo" ...