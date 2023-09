Roma-Empoli 7-0 | Mourinho | “Giocheremo sempre giovedì e domenica | in Lega qualcuno non mi ama”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) “La squadra ha giocato bene, ma non ha fatto una partita da 7-0. Abbiamo giocato per vincere con tranquillità, la squadra ha fatto una buona gara. C’è gente che non è in condizione per giocare in alta intensità per 90”. Lo ha detto l’allenatore della, Josèdopo la vittoria per 7-0 sull’all’Olimpico. Primo gol per Romelu Lukaku in giallorosso: “Ha bisogno di sentirsi amato, ha sentito subito che la squadra aveva bisogno di un giocatore come lui – spiega il tecnico a Dazn -. All’Inter non hanno motivo per essere arrabbiati perché hanno vinto il derby 5-1 e hanno una squadra straordinaria. Ma devono essere felici per il loro ex mister che ha bisogno di Romelu. Oggi ha segnato sotto la curva ed è uscito più felice. Riesce a dare un profilo diverso alla squadra, ma dobbiamo imparare a giocare con lui e viceversa. ...