Roma-Empoli 7-0 le pagelle e il tabellino della partita | show pazzesco all’Olimpico

(Di domenica 17 settembre 2023)7-0 lee il. Giallorossi subito in camponel posticipo serale: Mou non può più sbagliare.è lache chiuderà il programma domenicalequarta giornataSerie A. La sfida dell’Olimpico è molto importante per entrambe, che devono necessariamente dare risposte dopo un inizio molto difficile Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Minuto 72 di: inizia ad applaudire la Curva Sud , poi si unisce tutto lo stadio e scatta la standing ovation. Il calcio, almeno quello giocato, non c'entra. In Curva succede qualcosa di storico: nel ...Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' traedlive in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- EmpoliROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; ...- Caccia alla prima vittoria in Serie A per ladi José Mourinho , che dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre giornate va all'assalto dell'con Dybala e Lukaku , per la prima volta in coppia in un Olimpico nuovamente sold out . ...

Diretta Roma-Empoli 6-0: Lukaku in gol all'82' LIVE Corriere dello Sport

La Roma batte l'Empoli 7-0 nel posticipo della domenica sera e sale a 4 punti in classifica. Gli uomini di Jose Mourinho schiantano i toscani in una partita senza storia: mattatore Dybala con una ...Vince e convince la Roma di Mourinho che all’Olimpico asfalta l’Empoli con un clamoroso 7-0. Giallorossi subito in vantaggio grazie a un rigore causato da un fallo di mano ingenuo dell’ex rossoblù ...