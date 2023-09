Roma-Empoli 7-0 | i giallorossi dilagano | toscani a pezzi

(Di domenica 17 settembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico,edsi affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.7-0: sintesi e moviola 1? – Inizia la partita. 2? – GOL della. La sblocca dal dischetto Dybala. 8? – GOL della. Raddoppia Renato Sanches con un colpo di testa. 14? – Tiro di Lukaku da fuori, blocca Berisha. 35? – GOL di Cristante. Il centrocampista sfrutta la sponda di Lukaku e chiude la partita. 46? – Inizia il secondo tempo. 48? – Ci prova Cambiaghi con una fuga sulla sinistra, ma il suo cross è preda di Ndicka. 54? – GOL ...

Minuto 72 di: inizia ad applaudire la Curva Sud , poi si unisce tutto lo stadio e scatta la standing ovation. Il calcio, almeno quello giocato, non c'entra. In Curva succede qualcosa di storico: nel ...Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' traedlive in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- EmpoliROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; ...- Caccia alla prima vittoria in Serie A per ladi José Mourinho , che dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre giornate va all'assalto dell'con Dybala e Lukaku , per la prima volta in coppia in un Olimpico nuovamente sold out . ...

La Roma batte l'Empoli 7-0 nel posticipo della domenica sera e sale a 4 punti in classifica. Gli uomini di Jose Mourinho schiantano i toscani in una partita senza storia: mattatore Dybala con una ...Goleada della Roma, che all’Olimpico rifila una dura lezione all’Empoli. In gol Dybala e Lukaku ...