Roma-Empoli 7-0 | gol e spettacolo | la coppia Dybala-Lukaku esalta Mou e fa sognare l' Olimpico

AGI - Latravolge l'7 - 0 e trova il primo successo stagionale dopo un pareggio e due sconfitte consecutive . All'Olimpico, nella serata di festa giallorossa, vanno a segno Dybala (doppietta), ...Finisce addirittura 7 - 0 la sfida dello stadio Olimpico tra lae l'. Bene Lukaku al primo gol giallorosso, ancora meglio Dybala, ma l'mvp del match è Cristante che trova anche la rete nel secondo tempo. Nessuna sufficienza invece nel naufragio generale ...Prima vittoria per Mourinho, toscani ancora a quota zero Latravolge l'per 7 - 0 nel match in calendario per la quarta giornata della Serie A 2023 - 2024. Dybala realizza una doppietta nella goleada giallorossa che vale la prima vittoria per la ...

Serie A, Roma-Empoli 7-0: doppietta di Dybala, a segno anche Lukaku Sport Mediaset

Dybala e Lukaku scatenati, la Roma fa paura: 7-0 all'Empoli e prima vittoria. Zanetti rischia | Primapagina ... Calciomercato.com

Meno di un minuto e la Roma sblocca la partita contro l'Empoli. Dopo 35 secondi un cross dalla destra viene intercettato con un braccio larghissimo da Walukiewicz. L'intervento del difensore dei ...La Champions è sempre lontana, ma la risalita è appena cominciata. E chissà se le porte della coppa più bella si riapriranno, lo vedremo in seguito, siamo ...