Roma-Empoli 7-0 | è Dybala-Lukaku show

(Di domenica 17 settembre 2023) Doppietta dell'argentino, primo gol giallorosso del belga e prima vittoria per Mourinho. Toscani ancora a quota zero Latravolge l’per 7-0 nel match in calendario per la quarta giornata della Serie A 2023-2024.realizza una doppietta efirma la prima rete giallorossa nella goleada che vale la prima vittoria per la squadra allenata da Mourinho. A segno anche Renato Sanches, Cristante e Mancini. Nel tabellino anche l’autorete di Grassi. Lasale così a 4 punti e rimette in linea di galleggiamento la classifica, mentre i toscani restano ultimi a zero punti. Funziona il tandem d’attacco formato da, all’esordio agli ordini di Mourinho, con il belga che lavora molto per la squadra, crea spazi per l’argentino e segna un gol nel ...

José Mourinho , allenatore della Roma, risponde a DAZN ed evita di indicare migliori in campo dopo il 7 - 0 all'Empoli: 'Io devo pensare in modo diverso. Abbiamo giocato bene, non da vincere 7 - 0: è una cosa che succede, non è che......L'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 7 - 0 contro l'Empoli. Serviva uno scossone ed è arrivato. 'Dovevamo dare un messaggio, dando ognuno qualcosa in più e ...

Il centrocampista della Roma Renato Sanches ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l'Empoli: "Per me è stato un momento molto importante, era la prima partita da titolare e vengo da un infortunio.Parte subito forte la squadra di Mourinho, che dopo appena un minuto trova il vantaggio con Dybala su calcio di rigore, poi di Sanches e un'autogol fissano il risultato sul 3-0 alla fine del primo tem ...