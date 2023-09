Roma-Empoli 2-0 | prima occasione per Lukaku

(Di domenica 17 settembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico,edsi affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 14? – Tiro dida fuori, blocca Berisha. 8? – GOL della. Raddoppia Renato Sanches con un colpo di testa. 2? – GOL della. La sblocca dal dischetto Dybala. 1? – Inizia la partita. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali

La, dopo neppure 10', è già in vantaggio per 2 - 0 contro l'. Prima segna Dybala , poi Renato Sanches . E proprio al momento del gol del centrocampista portoghese (che non segnava da quasi ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola per il posticipo domenicale della 4ª giornata di Serie A,H.20.45 SACCHI TOLFO - MASSARA IV: COLOMBO VAR: MAZZOLENI AVAR: MIELE 1' - CALCIO DI RIGORE PER LA: immediato penalty per i giallorossi con Walukiewicz che tocca di ...- Caccia alla prima vittoria in Serie A per ladi José Mourinho , che dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre giornate va all'assalto dell'con Dybala e Lukaku , per la prima volta in coppia in un Olimpico sold out come è ormai ...

Diretta Roma-Empoli 2-0: Renato Sanches raddoppia all'8' LIVE Corriere dello Sport

Roma-Empoli: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta Virgilio Sport

Torna in campo la Roma, ancora a caccia della prima vittoria del suo campionato. José Mourinho affronta, nella quarta giornata di Serie A, l'Empoli di Zanetti, a secco di punti e fermo all'ultimo ...Rigore per la Roma dopo 32 secondi: Dybala segna e festeggia con Lukaku. Arriva anche la prima rete giallorossa per Renato Sanches ...