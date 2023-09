Roma Dybala | «Vittoria che serviva Rigore? Chi se lo sente lo tira»

(Di domenica 17 settembre 2023) Le parole di Paulo, attaccante della, dopo ladei giallorossi contro l’Empoli all’Olimpico Pauloha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladellacontro l’Empoli. Di seguito le sue parole.– «Dovevamo dare un messaggio, dando ognuno qualcosa in più e credo che l’abbiamo fatto». NUOVI ARRIVI – «Sono contento dell’arrivo di Romelu, di Azmoun e di tutti. Ho cercato di recuperare al meglio e oggi mi sono sentito bene». MIGLIORARE I NUMERI DELLA SCORSA STAGIONE – «Sono partito come l’anno scorso, ho fatto una doppietta alla quarta come un anno fa e spero di migliorare». RIGORISTA – «Chi simeglio. Alcuni rigori li tirerò io, altri i miei compagni».

Paulo Dybala commenta il 7-0 all'Empoli ai microfoni di Dazn. Le parole dell'attaccante della Roma: Serviva uno scossone, è arrivato: "Dovevamo dare un messaggio, cambiare qualcosa. Ognuno doveva dare ...