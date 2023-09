Roma | Dybala | 'Dovevamo dare un messaggio | su Lukaku e i rigori'

(Di domenica 17 settembre 2023) L'attaccante dellaPauloha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 7-0 contro l’Empoli. Serviva un...

AGI - Latravolge l'Empoli 7 - 0 e trova il primo successo stagionale dopo un pareggio e due sconfitte consecutive . All'Olimpico, nella serata di festa giallorossa, vanno a segno(doppietta), ...Finisce addirittura 7 - 0 la sfida dello stadio Olimpico tra lae l'Empoli. Bene Lukaku al primo gol giallorosso, ancora meglio, ma l'mvp del match è Cristante che trova anche la rete nel secondo tempo. Nessuna sufficienza invece nel naufragio generale ...Inizia il secondo tempo e lacala il poker. Al 55' azione in solitaria diche servito al limite, entra in area e in dribling manda a terra Luperto e davanti a Berisha apre il piatto e la ...

Serie A, Roma-Empoli 7-0: doppietta di Dybala, a segno anche Lukaku Sport Mediaset

Roma-Empoli LIVE, ufficiali: esordio per la coppia Dybala-Lukaku. C’è Ndicka dal 1' ForzaRoma.info

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La Champions è sempre lontana, ma la risalita è appena cominciata. E chissà se le porte della coppa più bella si riapriranno, lo vedremo in seguito, siamo ...