(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) – Con l’accensione alle 20 delladeldi– alla presenza di Maria Teresa Bellucci, viceministro del lavoro e delle politiche sociali – è iniziata perunache vedrà illuminarsi di verde centinaia di monumenti in tutta Italia e per tutta la notte. L’occasione è la Giornata Nazionale Sla che si celebra domani. Commentando l’iniziativa la presidente nazionale, Fulvia Massimelli, sottolinea come “l’illuminazione dei monumenti italiani durante questa notte speciale ci dimostra l’incredibile forza della solidarietà. Una vigilia di speranza nella ricerca scientifica che va sostenuta e finanziata, affinché si trovi una cura. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti in questa battaglia, perché è solo insieme che possiamo fare la ...

Roma, accesa Fontana del Tritone per avvio maratona Aisla Adnkronos

