Roma a valanga sull’Empoli | 7-0 Ma per gli azzurri di Zanetti è tempo di ripartire Pagelle

(Di domenica 17 settembre 2023) Giusto ildi scrollarsi di dosso questo pesante 7-0 subìto dallae la vista, devastante, della classifica che vede l'Empoli relegato, dopo quattro partite, a zero punti e zero gol segnati. Forza Paoloe forza ragazzi! Il campionato non sarà brutto come è dipinto ora. L'articolo proviene da Firenze Post.

L'ex attaccante della Lazio sembra colpire il giocatore dellacon una testata e quest'ultimo rimane a terra dolorante. In quel momento si è scatenata una piccola rissa in campo che ha visto ...... le nostre energie dobbiamo concentrarle sul Mediterraneo e l'Africa o è unache si ... L'ex sindaco diha infine commentato l'attuale situazione della Capitale sotto la giunta Gualtieri. "...La giornata politica passa dall 'Assemblea di Confindustria , che si è tenuta a, in prima fila Sergio Mattarella . Nel suo intervento, il capo dello Stato ha parlato della ... Una "di soldi" ...

Roma a valanga, Empoli travolto: all'Olimpico finisce 7-0 Quotidiano Sportivo

Roma valanga, travolge l'Empoli 7-0. Primo gol di Romelu Lukaku e ... Metro

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...I giallorossi cancellano le zero vittorie con una partita perfetta: in gol Dybala, Lukaku, Sanches, Cristante e Mancini. Empoli sempre più a picco in fondo alla classifica ...