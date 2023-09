Roma | 13enne muore investito su via Casilina davanti casa | auto abbandonata e conducente in fuga

(Di domenica 17 settembre 2023) Non è stato ancora rintracciato il pirata della strada che la scorsa notte, tra sabato 16 e domenica 17 settembre, hae ucciso un ragazzo di 13annialla sua abitazione, a pochi metri dalle strisce pedonali. Mohamed, di origine egiziana, stava attraversando la strada all’altezza del civico 2077 di via, zona Borgata Finocchio, alla periferia est della capitale, quando una macchina bianca – una Golf secondo la Repubblica – è passata a tutta velocità e lo ha travolto, sbalzando il corpo di alcuni metri. Ilnon si è fermato, ha proseguito la corsa e si è dileguato. Ilera con la sua famiglia, con la quale stava rientrando adopo una festa di compleanno, non distante da dove il padre gestisce una pizzeria. Il bambino è stato immediatamente ...

