Rivalutazione Inail | rendite e danno biologico | tutti gli aumenti

(Di domenica 17 settembre 2023) É giunto il benestare dell’per ladellee del. Il tutto rivista logicamente al rialzo, al fine di recuperare l’inflazione dello scorso anno. Un processo che avrà inizio già a novembre, con gliper ilinvece a partire da dicembre, in riferimento agli arretrati maturati da luglio 2023. Di seguito tutte le informazioni del caso.La decorrenza dellaal rialzo dell’, tanto per lequanto per il, sarà a partire da luglio 2023, come detto. L’adeguamento sarà in misura pari all’8.1%, con il ...

Via libera dell'Inail alla rivalutazione delle rendite, salite dell'8,1% a decorrere dal 1° luglio. Gli aggiornamenti scatteranno da novembre, ...Arriva la rivalutazione annuale dell’importo della prestazione INAIL per danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale. A partire dal 1° luglio 2023 l’indennizzo è rivalutato in ...