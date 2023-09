Rifiuta di farsi identificare e si scaglia contro un Carabiniere | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 50enne di Chiusano San Domenico è statodai Carabinieri della Stazione di Atripalda per i reati di “Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale” e “Resistenza a pubblico ufficiale”. È accaduto in serata nei pressi di un supermercato della città del Sabato. Alcuni cittadini segnalano al “112” un uomo intento a lanciare oggetti alle persone in transito. Giunti sul posto i Carabinieri individuano il soggetto che da subito non fa mistero di non gradire la presenza dei militari e sidi fornire le proprie generalità. Invitato dagli operanti a mantenere la calma, per tutta risposta sifisicamenteuno di loro. È stato solo grazie alla prontezza di riflessi del militare fatto segno dell’aggressione (che comunque è stato colpito e ferito, ...