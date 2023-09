Riepilogo e obiettivi del Genoa

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 settembre 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Roma 16/09/2023 alle 23:57 CEST Il campione in carica dello Scudetto ha reagito nella ripresa, ma non è bastato Quelli di Rudi García, 5°, hanno sette punti sui dodici possibili finora in campionato Lui Napoli inciampato davanti alla neopromossa Genova (2-2), in una partita in cui hanno lottato per la vittoria nelle fasi finali ma che ha finito per segnare la seconda giornata consecutiva senza vittorie in Serie A in quattro partite per l’attuale campione del ‘Scudo‘, che per ora ha segnato un inizio titubante di campagna. Due vittorie, un pareggio e una sconfitta sono il bagaglio di Rudi Garcia come nuovo allenatore del campione italiano. Un inizio di stagione insufficiente a mantenere le aspettative e le speranze dei partenopei e l’immagine di una squadra che fino a ...