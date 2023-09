Ricordate Tsipras? Fatto fuori | chi mettono al suo posto | la fine dei comunisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Figlio di armatori greci, e lui stesso armatore di successo, ex dipendente di Goldman Sachs con esperienze successive al prestigioso American Center for Strategic and International Studies (CSIS), che ogni giorno fornisce interpretazioni della guerra in Ucraina, elegante e belloccio, emigrante negli Usa e di ritorno, nonché gay dichiarato, fidanzato e in lieta attesa surrogata, il 35enne cretese Stefanos Kasselakis ha un profilo perfetto da candidato alla guida del governo di una democrazia moderna e occidentale come quella greca. Per il momento, tuttavia, le sue aspirazioni sono più contenute anche se decisamente sorprendenti visto che per arrivare a quella posizione cui aspira per innata vocazione Stefanos si è improvvisamente candidato alla guida di un partito radicale di sinistra, cioè Syriza, favorito insomma a succedere, attraverso discusse primarie, al fondatore Alexis ...