Retroscena | Lazio e Sarri furibondi negli spogliatoi | chi ha deciso il silenzio stampa dopo la Juve

Ci siamo capiti. Non ci sono le parole, le proteste, le denunce della perché sono rimaste strozzate in gola. Dicono di più i silenzi, fanno rumore. La furia della società, di e della ...

Laè su tutte le furie, contesta il gol di Vlahovic per come è nato, fin dall'avvio dell'azione. Immobile aveva protestato ancora prima della rete chiedendo un fallo di Bremer. L'arbitro ...... siamo ancora nella fase dell'interessamento e forse, anche un passo indietro: la Juve è alla finestra senza intervenire, in attesa di cosa succede tra Zaccagni e la. @francGuerrieriQuestolo racconta l'edizione odierna de Il Messaggero. Il capitano dellaè subito rientrato in gruppo con i biancocelesti in vista della ...

Nervi pronti ad esplodere nella pancia dello Stadium per le decisioni dell'arbitro Maresca. Alla fine il diesse Fabiani ha scelto di non far parlare nessuno per evitare danni ...Silenzio stampa. La decisione arriva a sorpresa, a caldo, nell’immediato post gara di Juventus-Lazio: ai microfoni dei giornalisti non si presenta nessun.