Renzi a Santa Severa ne ha per tutti | “Il Governo ha fallito Oggi la politica é fatta di nani”

(Di domenica 17 settembre 2023)Marinella – Job’s act, immigrazione, elezioni europee. Ma anche tante stoccate al, “colleghi” d’opposizione e addirittura sindacati: è un Matteoscatenato quello che, al Castello di, ha chiuso la festa nazionale di Italia Viva, una quattro giorni alla quale sono stati invitati fior di ministri (leggi qui) Davanti ad un’ampia e fedele platea, oltre che numerosi giornalisti inevitabilmente attratti dal fenomeno, il leader di Italia Viva nonchè senatore si è lasciato andare a numerosi commenti e giudizi, scaldando la piazza più di quanto il caldo già non facesse. “Noi assumiamo, la Cgil licenzia. E Schlein si confronti” Tanti – come accennato – gli argomenti su cui l’ex premier si è concentrato. Primo trail Job’s act, ovvero ...

A tre giorni dal viaggio di Giorgia Meloni in Ungheria, con la stretta di mano al presidente Viktor Orbán , dal palco della festa di Italia Viva aSevera Matteoattacca la presidente del Consiglio: "Chi sta con Orbán è contro l'Italia, perché è proprio l'Ungheria che si oppone alla redistribuzione dei migranti". Il senatore toscano ...'Il centro è una cosa su cui voglio scommettere'. Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, nel suo intervento pronunciato alla festa nazionale del partito che si svolge al Castello diSevera, frazione diMarinella in provincia di Roma. L'ex premier ...'Eravamo quasi mille oggi aSevera. Italia Viva è più in forma che mai: siamo l'alternativa a questo Governo inconcludente,... Lo ha affermato Matteo, leader di Italia Viva, sui social.

Matteo Renzi alla Festa di Italia Viva: "Scommetto su un centro che guarda avanti" Sky Tg24

L'intrigo giudiziario del sindaco che ha aperto la festa di Matteo Renzi Domani

L'invito a Schlein da parte di Renzi per parlare di Jobs Act, come prevedibile, è stato lettera morta: il segretario ha ignorato il suo predecessore evitando il confronto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Matteo Renzi alla Festa di Italia Viva: 'Scommetto su un centro che guarda avanti' ...