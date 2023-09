(Di domenica 17 settembre 2023) Dal nostro inviato. “all’”. Ma anche: “Blocco navale subito”. Mentre la premier Giorgiaè in missione sull’isola in piena emergenza mi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

all'Africa'. Ma anche: 'Blocco navale subito'. Mentre la premier Giorgia Meloni è in missione sull'isola in piena emergenza migranti con Ursula von der Leyen, qui a Pontida gli ......l'aggettivo 'ampio' si può applicare a quanto accaduto nelle ultime 24 ore sull'isola di... nemmeno di coloro che salviamo dal mare e chenella stragrande maggioranza dei casi, alla ...all'Africa'. Ma anche: 'Blocco navale subito'. Mentre la premier Giorgia Meloni è in missione sull'isola in piena emergenza migranti con Ursula von der Leyen, qui a Pontida gli ...

"Regaliamo Lampedusa all'Africa". Da Pontida dispacci per Meloni Il Foglio

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa, continuano gli sbarchi dei migranti - La diretta di Rainews24 - La diretta di Rainews24 RaiNews

Mentre la premier è in visita nell'isola siciliana con Ursula von der Leyen, al raduno leghista gli slogan dei militanti invocano il rispetto delle promesse elettorali: "Blocco navale subito" ...Terminata la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, all’hotspot di Lampedusa. Le due presidenti hanno incontrato una dele ...