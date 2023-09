Red Bull | a Singapore si è forse rotto il giocattolo Verstappen | «Non posso sperare nel podio»

(Di domenica 17 settembre 2023) Alle 14 il via del gran premio di Formula 1 di. La Ferrari ha solide basi perin undopo quello di Sainz a Monza. Nelle qualifiche di ieri è ancora lo spagnolo a conquistare la pole position, complice una Redche sembra aver smarrito la via per dominare praticamente su ogni circuito. A completare la prima fila è l’inglese Russel che per 7 millesimi supera l’altro pilota della Ferrari. Anche Leclerc autore di un’ottima qualifica, ma il monegasco sembra ancora un gradino sotto il compagno di squadra. Entrambi i piloti di Christian Horner, invece, clamorosamente fuori in Q2. Quello die Perez è un risultato assolutamente inaspettato. L’olandese solo 11esimo, il messicano addirittura 13esimo. Certo i due hanno abitato gli amanti del motorsport a rimonte quasi ...

Dall'alto di 14 vittorie su altrettante gare nel 2023 e di una striscia di 15 successi consecutivi partita a fine anno scorso, la Red Bull si è presentata - chiaramente - a Singapore alla Mercedes di Russell e all'altra rossa di Charles Leclerc con le prestazioni almeno inizialmente lontane (Verstappen 11°) e apparse per la prima volta quest'anno in crisi. Lance Stroll salta il ... La Mercedes si è trovata un po' inaspettatamente a contendersi la pole position con la Ferrari a Singapore. Grazie al disastroso sabato della Red Bull, George Russell ha sfiorato il colpaccio, prendendosi comunque la seconda posizione alle spalle di Sainz, mettendosi in mezzo al panino rosso con Leclerc terzo. Hamilton invece ha avuto ...

Questo rispetto a tutta la concorrenza perché la Red Bull restava di un altro pianeta. Ora manca l'ultimo tassello. Far vedere che il feeling con i pneumatici anche sul ritmo di gara su quei circuiti ... Il n.1 di Red Bull è a Singapore per discutere del rinnovo di Helmut Marko: la gestione piloti non convince e le recenti uscite lasciano forti dubbi. Il responsabile dell'area sportiva di Red Bull a ...