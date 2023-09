Red Bull | a Singapore si è forse rotto il giocattolo Verstappen | Non posso sperare nel podio

irriconoscibile Dall'alto di 14 vittorie su altrettante gare nel 2023 e di una striscia di 15 successi consecutivi partita a fine anno scorso, lasi è presentata - chiaramente - a ...... alla Mercedes di Russell e all'altra rossa di Charles Leclerc con lealmeno inizialmente lontane ( Verstappen 11° ) e apparse per la prima volta quest'anno in crisi. Lance Stroll salta il ...La Mercedes si è trovata un po' inaspettatamente a contendersi la pole position con la Ferrari a Singapore. Grazie al disastroso sabato della, George Russell ha sfiorato il colpaccio, prendendosi comunque la seconda posizione alle spalle di Sainz, mettendosi in mezzo al panino rosso con Leclerc terzo. Hamilton invece ha avuto ...

Questo rispetto a tutta la concorrenza perché la Red Bull restava di un altro pianeta. Ora manca l’ultimo tassello. Far vedere che il feeling con i pneumatici anche sul ritmo di gara su quei circuiti ...Carlos Sainz parte dalla pole position nel Gran Premio di Singapore. Per i rivali della Red Bull Racing è l'occasione perfetta per assicurarsi una vittoria nella stagione di Formula 1 2023. Riuscirà S ...