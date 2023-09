Re di Svezia | i reali si riuniscono per il Giubileo d’Oro

Leggi su velvetmag

(Di domenica 17 settembre 2023) Questa settimana il re diCarl Gustaf celebra un traguardo molto importante. Il Sovrano svedese, infatti, ha inaugurato i festeggiamenti del suo. La data ufficiale che ricorda i suoi 50 anni sul trono è il 15 settembre, ma già dai giorni precedenti moltieuropei hanno iniziato a raggiungere la Corte svedese. Il Paese, infatti, affronterà una settimana ricca di eventi. Per lasi tratta di un evento davvero speciale dal momento che il Sovrano è il primo monarca nella storia del Paese a celebrare un, ed è attualmente il secondo monarca vivente più longevo in Europa. Se si guarda ad altre monarchie, come quella inglese, eventi di questo tipo sembrano essere più comuni. La sola regina Elisabetta, ad esempio, nella sua ...