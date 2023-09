Raspadori e Politano | gli uomini di Spalletti salvano il Napoli

(Di domenica 17 settembre 2023), entrambi allenati dain nazionale, sono stati i protagonisti che hanno salvato ilda una sconfitta certa. Notizie calcio– Otto minuti di pura magia. Questo è quanto è bastato aper cambiare il destino di una partita che sembrava già persa per il. Ma questi otto minuti di brillantezza possono davvero oscurare i problemi più profondi che affliggono la squadra?: L’Isola Felice in un Mare di Confusionesono stati gli unici a mostrare grinta e determinazione, a differenza del resto della squadra che sembrava smarrita sul campo., in particolare, ha ...

Sempre e Comunque Forza Napoli La pagella tifosa: Meret 5.5, JJesus 5, Ostigard 6 Di Lorenzo 6 Rui 5 ( Olivera 6) Lobo 6 (Cajuste 6,5) Anguissa 6 (7) Zielinski 6.5 Elmas 5 (7) ...All.: Garcia Arbitro: Fabbri Marcatori: 40' Bani (G), 11' st Retegui (G), 31' st(N), 40' st(N) Ammoniti: Elmas (N), De Winter (G), Retegui (G), Badelj (G), Cajuste (N) ...Parliamo di tutto ma non si può parlare di cacciare l'allenatore dopo quattro partite' Marcatori : 40' Bani (G), 56' Retegui (G), 76'(N), 84'(N) GENOA (4 - 4 - 1 - 1) : Martinez; ...Sono contento che i cambi, rispetto all'ultima, hanno portato qualcosa visto chehanno segnato. La luce è venuta dalla panchina ed è importante, faremo queste 6 partite non solo ...

Serie A: Genoa-Napoli 2-2, Raspadori e Politano firmano la rimonta - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Napoli pareggia contro il Genoa per 2-2 e la prestazione non convince: Politano e Raspadori leader, ma Garcia deve ritrovare la giusta via ...Genoa e Napoli hanno pareggiato 2-2. Il Genoa ha messo sotto pressione il Napoli, che ha avuto difficoltà per gran parte della partita. La squadra di Garcia è apparsa lunga e confusa, salvata solo dai ...Manita dell'Inter sul Milan: 5 a 1 che lascia il segno e che proietta i nerazzurri in cima alla classifica - Ottima risposta della Juve che si piazza al secondo posto - Delude il Napoli a Genova e ogg ...