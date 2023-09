Rapinatore arrestato dalla Polizia locale a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti delladi San Lorenzo, durante l’attività di pattugliamento in Corso Novara, quasi all’intersezione con il Corso Meridionale, hanno notato un uomo che, con atteggiamenti minacciosi, si faceva consegnare da un ragazzino il telefono cellulare per poi scappare via di corsa. Gli agenti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato il, un pluripregiudicato di 43 anni, residente a Casoria che, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, non ha esitato ad opporre resistenza. La vittima della rapina ha riferito agli agenti che, oltre al telefono, era stato costretto a consegnare anche i soldi in suo possesso. Danaro che, così come descritto e quantizzatovittima, è stato trovato nelle tasche delche,in ...